Арсенал подготвя оферта за Алварес

Арсенал подготвя оферта за трансфер на нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, съобщава испанската платформа Sport.es.

Според източника, планът на „артилеристите" е да изчакат, докато играчът се откаже от плановете си да премине в Барселона, и след това да представят условията си, които би трябвало да задоволят както нападателя, така и Атлетико. Арсенал все още се надява, че Атлетико ще продължи да блокира преминаването му в испанския шампион от последните два сезона, за да финализира сделката по възможност още през идния месец август. Твърди се, че отговорността лежи върху плещите на аржентинеца, който ще обяви накъде иска да поеме кариерата си.

🕷️ La novela sobre el futuro de Julián Álvarez se reactivó tras la finalización del Mundial, y un gigante de Inglaterra se sumó a Barcelona en la lucha por el delantero. Se trata de Arsenal, que pretende sumar al atacante para la próxima temporada. Según informó The Times, la… pic.twitter.com/ajsrz9y9AU — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2026

Алварес преди това е изразявал интерес да остане в Испания, където е бил следен от Барселона и Реал Мадрид. Ситуацията обаче е сложна от гледна точка на това, че „кралете" не биха желали да подсилят клубната каса на градския си съперник. Твърди се, че още европейския клубен шампион Пари Сен Жермен също е проявил интерес към играча.

Според информацията до момента Алварес е фаворит за подсилване на атаката на Арсенал през настоящия трансферен прозорец от гледна точка на лондонския клуб.

През лятото на 2024 г. Атлетико придоби 26-годишния аржентинец от Манчестър Сити за 75 млн евро. През сезон 2025/2026 нападателят изигра 49 мача във всички турнири, отбеляза 20 гола и направи 9 асистенции.

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