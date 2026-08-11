Лекар допуска, че Карлос Алкарас може да е в депресия

Карлос Алкарас е извън кортовете от четири месеца заради контузия, вече пропусна "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и никой не се наема да каже дали ще участва на US Open, последния турнир от Големия шлем за сезона. Джани Даниеле, президент на Медицинската комисия към Италианската федерация по тенис, предположи, че проблемите на испанеца може да произтичат от психическа нестабилност, намеквайки за възможна депресия. В интервю за италианския вестник "Ла Република", попитан кой случай на контузия е по-обезпокоителен – този на Алкарас на китката или на Яник Синер на коляното, Даниеле се фокусира върху ситуацията с испанския тенисист.

Италианският лекар подчерта несигурността около физическата травма на бившия номер 1 в света. „В Испания не е ясно какъв точно е видът на контузията на Карлос на китката му. Сега спекулациите са за някаква психическа нестабилност“, заяви той.

Според Джани Даниеле, Алкарас може би изпитва трудности да възвърне най-добрата си форма, което го е довело до „един вид депресия, порочен кръг, който му пречи да възстанови увереността си“. Президентът на медицинската комисия добави още, че „съмненията започват да надделяват“, изразявайки съжаление за състоянието на спортиста.

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Снимки: Gettyimages