  3. Карлос Алкарас в очакване на много важен преглед

Карлос Алкарас в очакване на много важен преглед

  • 21 апр 2026 | 10:43
Карлос Алкарас в очакване на много важен преглед

Номер 2 в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас очаква резултатите от тестовете на контузената си китка, след което ще вземе решение дали ще защити титлата си от "Ролан Гарос" следващия месец.

Седемкратният шампион от Големия шлем получи контузия в първия кръг на турнира в Барселона по-рано този месец и се оттегли от турнира. Обстойните прегледи показаха, че проблемът на испанеца е значително по-сериозен, отколкото се смяташе първоначално. Алкарас пропуска и турнира от сериите "Мастърс 1000" в Мадрид, който започва тази седмица.

"Следващият тест ще бъде от решаващо значение. Опитваме се да направим всичко възможно, за да се уверим, че ще мине добре. Опитвам се да бъда много търпелив. Просто трябва да изчакаме малко. Имаме няколко теста през следващите няколко дни и след това ще видим как е контузията и какви ще бъдат следващите стъпк", коментира 22-годишният Алкарас пред телевизия ТВЕ.

Алкарас може да пропусне и "Мастърс"-а в Рим
Алкарас може да пропусне и "Мастърс"-а в Рим

Алкарас, който беше коронясан за спортист на годината на наградите "Лауреус" в понеделник, отстъпи първото място в световната ранглиста на Яник Синер.

Откритото първенство на Франция започва на 24 май, а испанецът вероятно няма да играе на турнира в Рим.

Снимки: Imago

