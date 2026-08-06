В опасност ли е една от най-обещаващите кариери

Карлос Алкарас започна отново да удря тенис топки с пълна сила за първи път от април насам, но турнирът в Синсинати ще дойде твърде рано за действащия си шампион. Алкарас се оттегли от надпреварата, която започва на 13 август, докато продължава да се възстановява от травма на дясната китка, съобщиха от турнира в официално изявление във вторник. В Синсинати е състезание от категория ATP и WTA 1000, намиращо се само стъпало под Големия шлем, е последната голяма генерална репетиция преди Ю Ес Оупън, където Алкарас също защитава титлата си.

23-годишният тенисист, който спечели седмата си титла от Големия шлем на „Аустрелиън Оупън“ през януари и така стана най-младият мъж с кариерен Голям шлем, контузи дясната си китка по време на мач на турнира в Барселона през април. Алкарас се бори с теносиновит — травма, при която в сухожилното влагалище, предпазващо ключово сухожилие в китката, се събира течност. Тази контузия го извади от два турнира от Големия шлем тази година, тъй като испанецът и екипът му предприеха предпазлив подход към справянето с типа травма, от който тенисистите се страхуват най-много. Алкарас се оттегли от „Ролан Гарос“ цял месец преди началото му, а от „Уимбълдън“ — близо шест седмици по-рано.

Говорейки на наградите „Лауреус“ в Мадрид през април, Алкарас заяви на испански: „Предстои ми много дълга кариера с още много години пред мен. Насилването на нещата за този „Ролан Гарос“ може наистина да ми навреди за бъдещите турнири.“ Алкарас, който заради особеност в календара щеше да бъде поставен под №2 в Синсинати, ще бъде заменен на това място от шампиона от „Ролан Гарос“ Александър Зверев. Мачовете от основната схема на сингъл на Ю Ес Оупън започват на 30 август.

Организаторите на турнира в Синсинати съобщиха новината във вторник вечерта, точно когато мъжкият турнир в Монреал (също от категория Мастърс 1000) започваше. Алкарас и екипът му отрано изключиха Монреал като вариант за завръщане.

„Карлос Алкарас се оттегли от „Синсинати Оупън“ заради продължаваща контузия на китката“, се казва в съобщението на турнира. „Знаем, че Карлос прави всичко възможно, за да се върне на корта за турнирите възможно най-скоро“, заяви директорът на турнира Боб Моран. „Пожелаваме му успех с възстановяването и очакваме с нетърпение да го посрещнем отново в Синсинати в бъдеще.“

Алкарас е действащият шампион в турнира. Пропускането на възможността да защити титлата си в Синсинати обаче избледнява в сравнение с това да се състезава в най-добрата си форма на последния за годината турнир от Големия шлем — US Open. А дори и това не е толкова важно, колкото възможността Алкарас да възобнови кариера, която бе тръгнала по път да се превърне в една от най-великите в историята на спорта. Завръщането му изглеждаше да набира скорост през изминалата седмица, след като Алкарас публикува видеоклипове, на които прави пълни замаси, носейки превръзка върху лявото си око — нещо, което играчите понякога правят, за да укрепят другото си око. Това бе първият знак от месеци насам за нещо, напомнящо за Алкарас отпреди контузията.

Алкарас бе доминиращият тенисист при мъжете през последните три години. От 2022 г. насам той спечели седем титли от Големия шлем и на два пъти завърши сезона като №1 в света. Яник Синер, неговият основен съперник, заяви съвсем категорично: „спортът има нужда от Карлос“. И наистина, никой друг не генерира такова вълнение, такъв шум и не предизвиква такова ахване с електризиращата си игра, както прави Алкарас.

Той и Синер се срещнаха на финала на три поредни турнира от Големия шлем, започвайки с епичния „Ролан Гарос“ през 2025 г. Спортът изглеждаше готов за поредния дуопол, определящ цяла ера.

Това все още може да се случи, но контузиите на китката могат да бъдат упорити. Те са съсипвали кариерите на страхотни играчи и шампиони от Големия шлем, включително Доминик Тийм и Хуан Мартин дел Потро. Все още е твърде рано да се бие аларма за кариерата на Алкарас, тъй като той е едва на 23 години.

Травмите на китката обаче са различни от проблемите с колената или болезнените ходила. За играчите е почти невъзможно да генерират силата и ротацията, които помогнаха на Алкарас да изпъкне над останалите, ако китката не е напълно излекувана. Експертите обясняват, че предизвикателството идва от липсата на мускулна маса в китката. Това пречи на хората да изградят сила, с която да компенсират травмата по начина, по който по-силните четириглави мускули и прасци могат да компенсират наранено коляно.

Анализ на Матю Фътърман за The Athletic

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Снимки: Imago