  Алкарас може да пропусне и "Мастърс"-а в Рим

Алкарас може да пропусне и "Мастърс"-а в Рим

  • 20 апр 2026 | 13:55
Алкарас може да пропусне и "Мастърс"-а в Рим

Карлос Алкарас вероятно ще пропусне тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Рим, заяви Фелисиано Лопес.

"Има възпалено сухожилие в китката. Надявам се да няма разкъсване. Най-важно сега е възстановяването му. В китката има много малки костици и сухожилия. Имах подобна ситуация - бях извън игра за около два месеца. Тогава дори не можех да държа ракета.

Алкарас също няма да играе в Мадрид
Алкарас също няма да играе в Мадрид

"Ролан Гарос" е след около пет седмици, но не знам точно колко е сериозно положението му. Във всеки случай му пожелавам бързо възстановяване, защото това е ключов етап от сезона. Да, Карлос печели на всяка настилка, но следва Мадрид, след това Рим и след това "Ролан Гарос", заяви Лопес пред медиите в Испания.

В момента бившият тенисист е директор на "Мастърс 1000" турнира в Рим. Вторият в световната ранглиста Алкарас получи контузия в китката, когато играеше в Барселона.

"Почти е невъзможно да играе в Рим. Надявам се да се възстанови навреме за "Ролан Гарос". Наистина искам точно това", каза още Фелисиано Лопес.

Турнирът в Рим започва на 6 май.

Снимки: Imago

Още от Тенис

Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

  • 20 апр 2026 | 05:02
Артюр Фис се наложи над Андрей Рубльов и спечели титлата в Барселона

Артюр Фис се наложи над Андрей Рубльов и спечели титлата в Барселона

  • 19 апр 2026 | 20:09
Марта Костюк взе титлата в Руан

Марта Костюк взе титлата в Руан

  • 19 апр 2026 | 18:26
Елизара Янева допусна поражение в квалификациите в Португалия

Елизара Янева допусна поражение в квалификациите в Португалия

  • 19 апр 2026 | 18:18
Бен Шелтън триумфира в Мюнхен

Бен Шелтън триумфира в Мюнхен

  • 19 апр 2026 | 17:41
Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

  • 19 апр 2026 | 17:25
Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 17585
  • 11
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 5099
  • 1
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 15009
  • 30
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 7292
  • 12
Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 20 апр 2026 | 10:11
  • 29400
  • 48
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 15116
  • 14