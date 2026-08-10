Първи четвъртфинал в "Мастърс" за 21-годишен испанец

Даниел Мерида се класира за първия си четвъртфинал на турнир от сериите „Мастърс“. Това се случи в неделя в Монреал, където пробивният му сезон достигна нов връх в Монреал. 21-годишният испанец изигра един от най-силните си мачове през годината и победи физически изтощения Талон Грикспоор с 6:3, 6:1 само за 69 минути.

Мерида пристигна в Монреал без нито една победа на твърди кортове на ниво ATP, но впечатлява с представянето си по време на забележителната си серия в Канада. Преди срещата с Грикспоор той отстрани още Алекс Микелсен, Юго Юмбер и Лиъм Драксл.

„Чувствам се невероятно, когато играя тук. След като преди няколко седмици спечелих първата си титла, знаех, че притежавам необходимото ниво. Просто се стремя да давам 100% във всяка точка“, заяви Мерида, чийто бекхенд беше опустошителен срещу Грикспор. „Опитвам се да бъда стабилен от бекхенд. Смятам, че винаги съм притежавал добър бекхенд. Стремя се да използвам този удар възможно най-често, а тук усещането при изпълнението му е наистина чудесно.“

Мерида започна сезона извън първите 160 в света, но вече заема 40-о място в ранглистата на живо на ATP, с което си гарантира дебют в Топ 50. Миналия месец 21-годишният тенисист спечели първата си титла на ниво ATP на турнира от категория ATP 250 в Умаг. Преди надпреварата в Монреал Мерида никога не беше преминавал отвъд третия кръг на турнир от сериите „Мастърс“, до който достигна в Мадрид през 2026 година. Във вторник той ще се опита да продължи мечтаното си представяне срещу поставения под №12 Лърнър Тиен.

По пътя към осминафиналите Грикспоор отстрани водача в схемата Александър Зверев, но срещу Мерида не успя да покаже достатъчно висока интензивност. Нидерландецът направи две скъпоструващи двойни грешки във втория сет и на два пъти загуби подаването си. След като изостана със сет и 0:4, задачата пред него вече се оказа прекалено трудна.

Във втория мач за деня 20-годишният Тиен победи Тиаго Агустин Тиранте с 6:4, 6:4 и стана най-младият американец, достигнал до четвъртфиналите на турнира в Канада, след 19-годишния Анди Родик през 2002 година.

„Разиграванията бяха трудни, защото днес имаше много силен вятър“, каза Тиен. „Усещах как при всяко разиграване топката променя посоката си във въздуха. При ретур обаче я виждах добре.“

Това е вторият четвъртфинал на Тиен на турнир от подобна категория. По-рано през годината той достигна до последните осем в Индиън Уелс, където загуби от бъдещия шампион Яник Синер.

Левичарят, който през този сезон спечели титлата на клей в Женева, вече победи Томи Пол и Гаел Монфис през настоящата седмица в Канада.

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Снимки: Imago