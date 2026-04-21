Синер се надява скоро пак да играе срещу Алкарас

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер говори за контузията на своя голям съперник Карлос Алкарас, която може да го извади от участие в "Ролан Гарос". Италианецът се надява съвсем скоро отново да се изправи на корта срещу Алкарас.

"Карлос преминава през труден период в момента, така че наистина се надяваме да го видим отново на корта възможно най-скоро - може би дори в Рим. Надявам се, че ще може да играе и на Ролан Гарос, защото винаги искаш да печелиш, като побеждаваш най-добрите", коментира Синер, цитиран от Скай Спорт.

Той попита също дали съперничеството му с Алкарас може да се сравни с това на Голямата тройка - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

"Това е подобно съперничество, но все пак различно. Дойдох, когато Роджър почти не играеше, а съм около Рафа малко по-дълго. Същото е и с Джокович - той все още е тук и имах късмета да се уча от него. Но мисля, че всяко съперничество е уникално и всеки играч има своя собствена история. Що се отнася до Карлос и мен, мога да говоря само от негово име, защото и аз съм в това съперничество. И двамата сме нормални хора, просто се опитваме да дадем най-доброто от себе си.



Спечелихме последните големи турнири, включително турнири от Големия шлем. Разбира се, той е съперник, който постоянно ме тласка, а аз винаги се опитвам да му отвърна със същото. Това е красотата на нашето съперничество. Надявам се скоро да го видим отново на корта. Наистина искам да се възстанови навреме за "Ролан Гарос". Други съперничества са продължили 15 години, но нашето едва сега започва, така че всичко може да се случи. Надявам се да се получат само хубави неща", каза още Яник Синер.

Снимки: Imago