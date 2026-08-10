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Рибакина и Гоф са четвъртфиналистки в Торонто

  • 10 авг 2026 | 10:45
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Рибакина и Гоф са четвъртфиналистки в Торонто

Поставената под номер 2 в схемата Елена Рибакина (Казахстан), номер 4 Коко Гоф и бившата номер 1 в света Наоми Осака (Япония) се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Торонто (Канада) от сериите WTA 1000 с награден фонд 7.43 милиона долара.

27-годишната Рибакина това постигна трудна победа над рускинята Людмила Самсонова с 6:4, 4:6, 6:4.

Казахстанката допусна пробив още в първия гейм, загуби сервиса си общо три пъти в първия сет, а Самсонова водеше с 40-0 на сервиса си при резултат 5:4 за Рибакина, но не успя да се възползва и позволи на опонентката си да вземе първата част. Финалистка в Монреал през 2023-а Самсонова спечели втория сет, преди да поведе с 3:0 в третия с два пробива. Но Рибакина остана спокойна, взе четири гейма, след което си осигури победата.

Казахстанката сега се бори за първото място в ранглистата на УТА, което почти две години се държи Арина Сабаленка (Беларус), която беше елиминирана в събота от рускинята Екатерина Александрова. Ако Рибакина спечели титлата в Торонто, тя ще бъде само на четири точки зад Сабаленка, която ще защитава двете си поредни титли от Откритото първенство на САЩ следващия месец.

В спор за място на полуфиналите Рибакина ще се изправи срещу номер 11 в схемата Наоми Осака за първи път в кариерата си. Японката победи канадката Лейла Фернандес с 6:4, 6:4. Въпреки някои непредизвикани грешки в началото на мача, Осака заяви, че качеството на ударите ѝ от основната линия е ключов елемент от играта ѝ.

„Когато се чувствам комфортно или поне уверена, знаейки, че мога да достигна всички топки, се отпускам много. Трябва да имам увереност в себе си, да постигна това, което мога, и да дам най-доброто от себе си, и тогава, каквото ще стане, ще стане“, каза Осака, която игра на финала на турнира миналата година

Коко Гоф, която все още не е загубила сет тази седмица, се класира за четвъртфиналите в Канада за първи път от 2023-а след победа с 6:3, 6:1 над младата рускиня Алина Корнеева.

„Основната ми цел днес беше да се опитам да завърша мача. Вероятно не е правилният начин на мислене, но днес проработи“, каза Гоф, която реализира седем от 12- си точки за пробив срещу 19-годишната Корнеева.

Тази победа извежда Гоф до седмия ѝ четвъртфинал този сезон и четвърти на УТА 1000. Тя ще се изправи срещу швейцарката Белинда Бенчич, шампионка от 2015 година, която разгроми филипинката Александра Еала с 6:4, 6:0 в последния мач от програмата.

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