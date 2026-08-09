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Шиникова загуби финала в Испания

  • 9 авг 2026 | 15:31
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Шиникова загуби финала в Испания

Изабелла Шиникова стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Оуренсе (Испания) с награден фонд 60 хиляди долара.

34-годишната българка отстъпи във финалната среща пред Соня Жиенбаева (Казахстан) с 6:7(2), 6:3, 1:6 след час и 51 минути игра.

Шиникова изостана с 2:5 в първия сет, но успя да изравни при 5:5. Сетът беше решен в тайбрек, в който казахстанката се наложи със 7:2 точки. Във втората част българката направи решителен пробив за 4:2 и успя да запази преднината си до края, за да спечели с 6:3 и да вкара мача в решителен трети сет. В него тя изостана с 0:5, не успя да навакса и загуби спора за трофея.

Преди финала Шиникова постигна четири поредни победи в надпреварата, като на четвъртфиналите елиминира водачката в схемата и бивша номер 59 в световната ранглиста Греет Минен (Белгия).

Българката има 27 спечелени титли на сингъл в турнирите от веригата World Tennis Tour. Последните си три трофея българката завоюва през миналата година в Шарм ел Шейх (Египет).

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