Алкарас приключва в Барселона поради контузия

Карлос Алкарас официално обяви чрез изявление пред медиите, че се оттегля от тенис турнира в Барселона заради физически проблеми в дясната китка. Те се появили още по време на първия сет от първия му мач в турнира срещу финландеца Ото Виртанен, но въпреки това не му попречили да продължи — и дори да спечели — мача.

В сряда сутринта, въпреки че имал запазен корт за тренировка от 12:00 до 14:00 часа, испанецът не се появил на базата и останал в хотела, където се подложил на лечение с физиотерапевта си Хуанхо Морено. Часове по-късно Алкарас свика пресконференция в залата за медии на клуба, за да обяви официално оттеглянето си от турнира заради тези болки в дясната ръка.

Carlos Alcaraz anuncia que es baja del #BCNOpenBS, después de hacerse una prueba en la muñeca derecha esta mañana.



„Странно и трудно е да седя тук за втори път, защото вече съм го правил преди, и да съобщя, че няма да мога да продължа в турнира", каза Алкарас. "Както всички видяхте, по време на мача след един ретур усетих как китката ми поддаде и започнах да чувствам болка, която постепенно се засилваше с хода на срещата.

Както казах и вчера, мислех, че това е нещо, което вече съм усещал и че няма да се влоши — че са просто натоварвания от цялата седмица. Но след направените днес изследвания се оказа, че травмата е малко по-сериозна, отколкото всички очаквахме.

Трябва да слушам тялото си — кое е най-добро за мен и кое няма да ми навреди в бъдеще. Затова се отказвам от този турнир, който за мен винаги е бил невероятен и много специален. Никога не обичам да се отказвам от турнир, но особено от този.

С голяма тъга трябва да се прибера у дома и да започна възстановяването възможно най-скоро с моя екип, лекарите и физиотерапевта. Ще се опитам да бъда възможно най-здрав възможно най-скоро за турнирите, които ми предстоят. Надявам се да ме видите отново на тенис корта възможно най-скоро", обобщи Алкарас.

Снимки: Imago