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Без Яник Синер на "Мастърс" турнира в Синсинати

  • 9 авг 2026 | 19:48
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Без Яник Синер на "Мастърс" турнира в Синсинати

Световният номер едно Яник Синер няма да вземе участие в предстоящия "Мастърс" в Синсинати поради травма в дясното коляно.

Италианският тенисист не е играл в нито един турнир след успешната защита на титлата си от "Уимбълдън".

"Принуден съм да се оттегля след консултация с лекарите и екипа ми. Дясното ми коляно ме притеснява и въпреки усилената работа с медицинския щаб, трябва да призная, че все още не съм готов да се състезавам", заяви Синер, цитиран от организаторите на турнира.

"Много съжалявам, че няма да мога да играя в Синсинати. Нямам търпение да се завърна догодина. Сега съм концентриран върху подготовката си за Откритото първенство на САЩ", добави той.

Турнирът от серията "Мастърс" в Синсинати започва на 13 август. През миналата година настоящият лидер в световната ранглиста достигна до финала на надпреварата.

По-рано от участие се отказа и действащият шампион Карлос Алкарас.

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