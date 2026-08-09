Без Яник Синер на "Мастърс" турнира в Синсинати

Световният номер едно Яник Синер няма да вземе участие в предстоящия "Мастърс" в Синсинати поради травма в дясното коляно.

Италианският тенисист не е играл в нито един турнир след успешната защита на титлата си от "Уимбълдън".

Jannik Sinner has withdrawn from ATP-WTA 1000 Cincinnati, the second straight 1000 event he’s pulled out of after having won the previous six in a row in the category.



This time he’s cited a knee issue.



Both of last year’s finalists, Sinner and Alcaraz, will be absent. pic.twitter.com/OpLGT46Aku — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 9, 2026

"Принуден съм да се оттегля след консултация с лекарите и екипа ми. Дясното ми коляно ме притеснява и въпреки усилената работа с медицинския щаб, трябва да призная, че все още не съм готов да се състезавам", заяви Синер, цитиран от организаторите на турнира.

"Много съжалявам, че няма да мога да играя в Синсинати. Нямам търпение да се завърна догодина. Сега съм концентриран върху подготовката си за Откритото първенство на САЩ", добави той.

Турнирът от серията "Мастърс" в Синсинати започва на 13 август. През миналата година настоящият лидер в световната ранглиста достигна до финала на надпреварата.

По-рано от участие се отказа и действащият шампион Карлос Алкарас.

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