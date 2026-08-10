Шампионът с впечатляваща победа в Монреал

Защитаващият титлата си Бен Шелтън сложи край на впечатляващата серия на намиращия се в отлична форма 19-годишен Жоао Фонсека. В неделя на турнира в Монреал американецът победи бразилския тийнейджър с 6:3, 7:6(3) и се класира за четвъртфиналите. Нито един от двамата не беше губил сет през седмицата в Монреал. Шелтън запази тази серия и в осминафиналите, като се справи с ветровитите условия и ранния пробив пасив и в двата сета, за да стигне до победата след час и 48 минути.

„Днес беше трудно, но се борих добре“, заяви Шелтън. „Условията не бяха лесни за игра. При много от ударите ми беше трудно да намеря стабилна опора, а при него беше същото. В подобен мач всичко до голяма степен се свежда до волята и непримиримостта. Затова победата срещу толкова качествен играч като Жоао е нещо огромно за мен.“

В атрактивното начало на двубоя Шелтън и Фонсека си размениха ранни пробиви в първия сет. При 4:3 и 15:30 американецът направи впечатляващ печеливш удар от форхенд, при който топката едва докосна линията. След това заемащият десето място в ранглистата на ATP Шелтън стигна до решаващ пробив в същия гейм и поведе с 5:3, преди убедително да затвори сета на свой сервис.

Фонсека започна стремително втория сет и поведе с 3:0. При 3:1 обаче бразилецът изглежда усука десния си глезен, преди да скочи в опит да достигне смач, докато се опитваше да спаси точка за пробив. Лошото стъпване сякаш временно повлия на придвижването му. Малко по-късно Шелтън върна пробива в същия гейм, а след това изравни за 3:3. Фонсека обаче продължи да се бори и запази шансовете си в мача.

Бразилецът спаси точка за пробив при 5:5, но Шелтън изигра безупречен тайбрек, за да затвори мача и да запише своята 30-а победа през сезона. Според статистиката американецът спечели 78% от точките след първия си сервис – 35 от 45. Той показа увереност и при излизанията си напред, като спечели 14 от 18 точки на мрежата.

„За мен всичко е свързано с агресивната игра“, обясни Шелтън. „Опитвам се да излизам на мрежата, да бъда агресивен и да отнемам време на съперника. Смятам, че се справих отлично с това в днешния тайбрек. Направих решаващи волета и в крайна сметка именно това ми донесе победата тази вечер.“

С успеха поставеният под №5 Шелтън подобри баланса си срещу Фонсека на 2:0, след като по-рано през годината победи звездата от #NextGenATP и в Мюнхен. Фонсека се стремеше към първия си четвъртфинал на канадския турнир от сериите „Мастърс 1000“. В Монреал 19-годишният бразилец победи бившия №3 в света Стефанос Циципас и деветия поставен Каспер Рууд, но не успя да намери път към успеха срещу Шелтън.

Шелтън преследва четвъртата си титла през сезона, след като вече триумфира в Далас, Мюнхен и Щутгарт. Американецът, който е единственият останал тенисист от Топ 10 в схемата в Монреал, ще се изправи срещу Якуб Меншик в спор за място на полуфиналите. Шелтън и Меншик са единствените двама бивши шампиони от турнири от сериите „Мастърс 1000“, които продължават участието си.

Поставеният под №13 Меншик сложи край на програмата в неделя с победа с 6:4, 7:5 срещу Ботик ван де Зандсхулп, който във втория кръг отстрани четвъртия поставен Даниил Медведев. След като спечели сравнително лесно първия сет, при 4:5 във втория 20-годишният чех беше само на три точки от загубата на частта. Той обаче взе три поредни гейма и стигна до победата след час и 29 минути.

„Не беше лесно да бъда в ситуация, в която той сервираше за сета“, каза Меншик. „Във втората част имах чувството, че играя малко по-слабо, а и през целия мач ми беше трудно да намеря ритъма си. Колкото по-дълго обаче оставах на корта, толкова по-добре се чувствах.“

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Снимки: Imago