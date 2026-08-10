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Несторов загуби финала в Пловдив

  • 10 авг 2026 | 02:18
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Несторов загуби финала в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров стана вицешампион на сингъл на неждународния турнир по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се проведе на кортовете на тенис клуб "Локомотив".

В битката за трофея той отстъпи с 1:6, 6:7(5) пред италианеца Габриеле Пирайно за малко повече от два часа игра.

Пирайно взе още първото подаване на Нестеров за 2:0, но българският тенисист веднага отговори и проби за 1:2. В четвъртия гейм обаче националът на България отново не успя да удържи сервиса си и се озова в ролята на догонващ в резултата при 1:3. Италианецът се възползва от своето предимство и с още един пробив в шестия гейм реши изхода от сета в своя полза - 6:1.

Втората част започна с колебания за сервиращите. Двамата тенисисти си размениха по два пробива и след шест изиграни гейма резултатът бе равен - 3:3. Тогава Нестеров показа увереност на собствено подаване и поведе с 4:3, но Пирайно веднага отговори за 4:4. В следващия гейм италианецът успя да реализира пробив, но българинът не се предаде и на свой ред взе подаването на съперника, като по този начин не му позволи да затвори мача - 5:5. Стигна се до 6:6 и сетът влезе в тайбрек. В него Пирайно поведе с 4:2 точки, но Нестеров обърна до 5:4. В крайна сметка обаче италианецът наложи волята си и спечели мача след 7:5 в тайбрека.

За 23-годишния българин това бе първи финал на сингъл в кариерата му на турнир от сериите "Чалънджър".

Преди финалния двубой Нестеров беше в серия от девет поредни победи. Българинът записа четири последователни успеха в Пловдив без загубен сет, а през предходната седмица спечели титлата на сингъл на турнир на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Със силното си представяне в Пловдив Нестеров си осигури 25 точки за световната ранглиста. В момента той заема 364-о място, но ще запише най-доброто класиране в кариерата си, като ще се изкачи минимум до номер 305 в света.

Турнирът в Пловдив беше вторият от сериите "Чалънджър", който се проведе тази година на кортовете на тенис клуб „Локомотив". До края на сезона градът под тепетата ще бъде домакин на още две международни състезания - "Чалънджър 50" в периода 30 август – 6 септември и "Чалънджър 75" с награден фонд 97 640 евро, който ще се проведе от 20 до 27 септември.

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