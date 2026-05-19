Карлос Алкарас пропуска и "Уимбълдън"

Карлос Алкарас обяви, че няма да участва на "Уимбълдън" тази година, тъй като продължава възстановяването си от проблем с китката. Двукратният шампион от SW19 се бори с контузията още от турнира в Барселона и вече се отказа от участие на "Ролан Гарос", който започва по-късно този месец.
Първоначално се очакваше той да се завърне на тревни кортове на турнира в "Куинс", преди малко след това да играе и на "Уимбълдън". 23-годишният тенисист обаче вече потвърди, че ще пропусне и двата турнира, тъй като възстановяването му не напредва толкова бързо, колкото се е очаквало. Това означава, че Алкарас няма да има възможност да спечели трета титла на Уимбълдън за последните четири години, а Яник Синер вече е считан за огромния фаворит да защити трофея, който спечели през 2025 година.
В публикация в социалните мрежи Алкарас написа:
„Възстановяването ми върви добре и се чувствам много по-добре, но за съжаление все още не съм готов да се състезавам, затова трябва да се оттегля от сезона на тревни кортове в "Куинс" и "Уимбълдън". Това са два наистина специални турнира за мен и ще ми липсват много. Ще продължим да работим, за да се завърна възможно най-скоро.“
