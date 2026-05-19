Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Карлос Алкарас пропуска и "Уимбълдън"

Карлос Алкарас пропуска и "Уимбълдън"

  • 19 май 2026 | 18:10
  • 1001
  • 0
Карлос Алкарас пропуска и "Уимбълдън"

Карлос Алкарас обяви, че няма да участва на "Уимбълдън" тази година, тъй като продължава възстановяването си от проблем с китката. Двукратният шампион от SW19 се бори с контузията още от турнира в Барселона и вече се отказа от участие на "Ролан Гарос", който започва по-късно този месец.

Алкарас няма да защитава титлата си на “Ролан Гарос”
Алкарас няма да защитава титлата си на “Ролан Гарос”

Първоначално се очакваше той да се завърне на тревни кортове на турнира в "Куинс", преди малко след това да играе и на "Уимбълдън". 23-годишният тенисист обаче вече потвърди, че ще пропусне и двата турнира, тъй като възстановяването му не напредва толкова бързо, колкото се е очаквало. Това означава, че Алкарас няма да има възможност да спечели трета титла на Уимбълдън за последните четири години, а Яник Синер вече е считан за огромния фаворит да защити трофея, който спечели през 2025 година.

В публикация в социалните мрежи Алкарас написа:

„Възстановяването ми върви добре и се чувствам много по-добре, но за съжаление все още не съм готов да се състезавам, затова трябва да се оттегля от сезона на тревни кортове в "Куинс" и "Уимбълдън". Това са два наистина специални турнира за мен и ще ми липсват много. Ще продължим да работим, за да се завърна възможно най-скоро.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Димитър Кузманов разби испанец на "Чалънджър 75" в Истанбул

Димитър Кузманов разби испанец на "Чалънджър 75" в Истанбул

  • 19 май 2026 | 16:47
  • 386
  • 0
Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 32574
  • 90
Юлия Стаматова стартира с убедителна победа в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова стартира с убедителна победа в Куршумлийска баня

  • 19 май 2026 | 16:09
  • 230
  • 0
Динко Динев достигна до втория кръг в Кайзери

Динко Динев достигна до втория кръг в Кайзери

  • 19 май 2026 | 16:07
  • 245
  • 0
Успешно начало за Димитър Кисимов на турнир в Сърбия

Успешно начало за Димитър Кисимов на турнир в Сърбия

  • 19 май 2026 | 14:58
  • 445
  • 0
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на "Чалънджър" в Италия

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на "Чалънджър" в Италия

  • 19 май 2026 | 13:32
  • 622
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 32574
  • 90
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 5029
  • 5
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 8312
  • 21
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 6314
  • 10
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 19954
  • 9
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 20467
  • 16