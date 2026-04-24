  3. Алкарас няма да защитава титлата си на “Ролан Гарос”

  • 24 апр 2026 | 19:23
Карлос Алкарас ще пропусне втория турнир от Големия шлем за годината. Шампионът на “Ролан Гарос” за последните две години няма да вземе участие на състезанието в Париж поради контузия в китката. Той ще пропусне и турнира от сериите Мастърс в Рим.

22-годишният испанец получи травмата при победата си на старта в Барселона. Това бе причината да не участва на турнира в Мадрид. След последните изследвания, които му бяха направени, от екипа му са преценили, че възстановяването му ще продължи по-дълго и той няма да играе в Рим и на “Ролан Гарос”.

“След резултатите от днешните тестове решихме, че най-разумното нещо е да сме предпазливи и да не участваме в Рим или на “Ролан Гарос”, докато чакаме да видим прогреса и да решим кога да се завърна на корта. Това е труден момент за мен, но съм сигурен, че ще се завърна по-силен”, написа Алкарас в социалните медии.

Карлос отстъпи първото място в световната ранглиста на Яник Синер след загубата си от него на финала в Монте Карло, а сега ще изостане още, тъй като миналата година триумфира в Рим и Париж, което значи, че ще загуби 3000 точки.

