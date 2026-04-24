Алкарас няма да защитава титлата си на “Ролан Гарос”

Карлос Алкарас ще пропусне втория турнир от Големия шлем за годината. Шампионът на “Ролан Гарос” за последните две години няма да вземе участие на състезанието в Париж поради контузия в китката. Той ще пропусне и турнира от сериите Мастърс в Рим.

22-годишният испанец получи травмата при победата си на старта в Барселона. Това бе причината да не участва на турнира в Мадрид. След последните изследвания, които му бяха направени, от екипа му са преценили, че възстановяването му ще продължи по-дълго и той няма да играе в Рим и на “Ролан Гарос”.

“След резултатите от днешните тестове решихме, че най-разумното нещо е да сме предпазливи и да не участваме в Рим или на “Ролан Гарос”, докато чакаме да видим прогреса и да решим кога да се завърна на корта. Това е труден момент за мен, но съм сигурен, че ще се завърна по-силен”, написа Алкарас в социалните медии.

Карлос отстъпи първото място в световната ранглиста на Яник Синер след загубата си от него на финала в Монте Карло, а сега ще изостане още, тъй като миналата година триумфира в Рим и Париж, което значи, че ще загуби 3000 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago