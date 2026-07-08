Алкарас може да тренира пълноценно от понеделник

Карлос Алкарас може да възобнови пълноценни тренировки на корта следващия понеделник, съобщава La Verdad в сряда. Испанецът, който се намира на второ място в световната ранглиста по тенис, ще се подложи на нов медицински преглед в петък. Ако резултатите потвърдят положителен напредък, той ще може да започне занимания за сезона на твърди кортове.

23-годишният Алкарас получи контузия на китката на турнира в Барселона преди няколко месеца и пропусна "Ролан Гарос" и "Уимбълдън".

Испанският тенисист има общо седем титли от Големия шлем В кариерата си до момента.

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