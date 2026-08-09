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  3. Нападнаха Вуцата и Сержиньо за автографи

Нападнаха Вуцата и Сержиньо за автографи

  • 9 авг 2026 | 13:21
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

Фенове на Левски атакуваха футболистите на Хулио Веласкес за автографи на летището в София. Най-много подписи раздадоха вратарят Светослав Вуцов и португалският халф Сержиньо.

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Това се случи преди заминаването на "сините" за Казахстан, където във вторник ще изиграят срещата-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу Кайрат. Българският шампион води с 1:0 след първия мач.

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