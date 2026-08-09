"Сините" потеглиха с любима песен

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Отборът на Левски се качи на самолета за Казахстан под мелодията на популярното парче Freed From Desire на Gala. След като минаха през скенерите при проверката за сигурност, футболистите на Хулио Веласкес се отправиха към "гейт"-а за техния полет, а на летище "Васил Левски" започна да звучи парчето, чийто основен рефрен е преиначен от феновете на "Герена" на: "С Левски до края".

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Във вторник шампионите се изправят срещу Кайрат в среща-реванш от третия квалификационен кръг на най-комерсиалния клубен турнир в Европа. При краен успех "сините" ще се изправят срещу АЕК в сблъсък за влизане в основната фаза на Шампионска лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google