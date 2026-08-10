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Нигерийски защитник пристига в Локо (София)

  • 10 авг 2026 | 10:46
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Млад нигерийски ляв бек се очаква да подпише договор с Локомотив (София), съобщава „Тема Спорт“. Въпросният бранител бе в ложата на стадиона в „Надежда“, където изгледа загубата от ЦСКА 1948 с 1:3.

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

Не е тайна, че столичните железничари изпитват остра нужда от защитници. В момента типичен ляв бек е само Ангел Лясков, който не се представя особено убедително от началото на сезона. Според запознати, въпросният нигериец е 21-годишният Дейвид Укадике, който за последно е играл в арменския Арарат Ереван. Преди това е бил в родината си носейки екипите на Хартланд и Енимба.

Той все още не е парафирал с Локо Сф, като клубът няма да бърза, докато не уреди документите му. Въпросният африканец няма европейски паспорт и изваждането на работна виза ще отнеме повече време.

След загубата от ЦСКА 1948 старши треньорът Любослав Пенев призна, че очаква двама нови играчи.

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