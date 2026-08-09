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Бивша звезда на Манчестър Юнайтед отседна в хотела с фенове на Левски

  • 9 авг 2026 | 22:55
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Отборът на Актобе отседна в хотела с фенове на Левски. Днес казахстанският тим е имал мач от шампионата срещу Атирау, който завършва при резултат 1:1.

Пленяващ Туркестан посрещна Левски
Пленяващ Туркестан посрещна Левски

Веднага след двубоя, който се е изиграл на "Туркестан Арена", футболистите се настаниха в хотела, където са и феновете на Левски.

Интересен факт е, че за Актобе играе бившата звезда на Манчестър Юнайтед - Нани, а също така и бившият атакуващ футболист на "сините" - Еркебулан Сейдахмед.

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