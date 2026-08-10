ЦСКА отлага гостуването си на Локо (София)

ЦСКА почти сигурно няма да изиграе по програма гостуването си на Локомотив (София) от шестия кръг на efbet Лига, съобщава „Тема Спорт“. Причина за това са предстоящите плейофи в евротурнирите, които са насрочени за 20 и 27 август. Визитата в „Надежда“ пък е планирана за 23-24 август.

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Както е известно, родните евроучастници имат право да отложат един свой мач, който се пада преди или между директните сблъсъци за влизане в същинската фаза на международните надпревари. ЦСКА ще се възползва от тази възможност и ще си осигури повече почивка преди ключовия реванш, а ще остави за по-напред във времето тежкия мач с Локо София, който играе силно под ръководството на Любослав Пенев. Така се отлага и емоционалният момент, в който червената публика ще покаже на стадиона подкрепата си към великия нападател, бивш ръководител и многократен треньор на отбора, който продължава борбата с тежко заболяване.

Очакванията на всички в Борисовата градина са, че ЦСКА ще срещне ОФИ Крит на 20 и 27 август, като първият мач ще е на гръцкия остров, а реваншът – на „Васил Левски“. Това ще означава, че “червените” са довършили задачата и са запазили комфортния си аванс от 3:0 след гостуването на Макаби Тел Авив в Батуми. Така те ще си гарантират и участие най-малко в същинската фаза на Лигата на конференциите и ще спорят за класиране в Лига Европа. При евентуално болезнено отпадане от израелците, съперник в плейофа за влизане в основния етап на ЛК ще е победителят от двойката Лугано – Рунавик (2:0 за швейцарците в първия мач, реваншът във Фарьорските острови е в четвъртък от 20:30 ч.).

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