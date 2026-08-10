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ЦСКА отлага гостуването си на Локо (София)

  • 10 авг 2026 | 09:46
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ЦСКА почти сигурно няма да изиграе по програма гостуването си на Локомотив (София) от шестия кръг на efbet Лига, съобщава „Тема Спорт“. Причина за това са предстоящите плейофи в евротурнирите, които са насрочени за 20 и 27 август. Визитата в „Надежда“ пък е планирана за 23-24 август.

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Както е известно, родните евроучастници имат право да отложат един свой мач, който се пада преди или между директните сблъсъци за влизане в същинската фаза на международните надпревари. ЦСКА ще се възползва от тази възможност и ще си осигури повече почивка преди ключовия реванш, а ще остави за по-напред във времето тежкия мач с Локо София, който играе силно под ръководството на Любослав Пенев. Така се отлага и емоционалният момент, в който червената публика ще покаже на стадиона подкрепата си към великия нападател, бивш ръководител и многократен треньор на отбора, който продължава борбата с тежко заболяване.

Очакванията на всички в Борисовата градина са, че ЦСКА ще срещне ОФИ Крит на 20 и 27 август, като първият мач ще е на гръцкия остров, а реваншът – на „Васил Левски“. Това ще означава, че “червените” са довършили задачата и са запазили комфортния си аванс от 3:0 след гостуването на Макаби Тел Авив в Батуми. Така те ще си гарантират и участие най-малко в същинската фаза на Лигата на конференциите и ще спорят за класиране в Лига Европа. При евентуално болезнено отпадане от израелците, съперник в плейофа за влизане в основния етап на ЛК ще е победителят от двойката Лугано – Рунавик (2:0 за швейцарците в първия мач, реваншът във Фарьорските острови е в четвъртък от 20:30 ч.).

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