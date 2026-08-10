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Крушарски: Всичко ще си дойде на мястото, Локомотив е в релси и няма да излезе

  • 10 авг 2026 | 09:36
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Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски отсече пред „Мач Телеграф“, че за клуба всичко ще си дойде на мястото, въпреки трите поражения в първите четири мача за първенството. Той е категоричен, че „черно-белите“ са в релсите и няма да излязат от тях. Бизнесменът не беше словоохотлив по темата „Ломомотив Пд“, а навярно това е продиктувано и от транспарантите срещу него, които напоследък издига агитката на тима.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)
Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

„Не ми се обсъжда загубата от Левски. Даже е редно да спра с медийните изяви. Мога да кажа, че след загубата идва победа. Спокойно, всичко ще си дойде на мястото. Локомотив е в релсите и няма да излезе. Да, започнахме с три поражения от четири мача, но и това го има в играта.“, заяви Крушарски.

Припомняме, че през последните месеци усилено се говори, че Локомотив ще има нов собственик, но това така и не се случва. Към днешна дата „смърфовете“ сякаш са в игрова криза, защото представянето им от началото на сезона е доста под това, което показваше тима през миналата кампания.

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