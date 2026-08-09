Майкон замина с Левски

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Бразилският бранител Майкон замина с Левски за Казахстан. Малко преди 12:00 ч. отборът на Хулио Веласкес пристигна на летище "Васил Левски", за да излети за двубоя-реванш срещу Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

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Бекът се възстановява от травма, като той не влезе в сметките на испанския треньор за шампионатния мач срещу Локомотив (Пловдив), а пропусна и първия сблъсък с казахстанците, спечелен с 1:0 на "Герена".

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