Байерн призова другите клубове в Бундеслигата да организират повече турнета в чужбина

Представители на Байерн (Мюнхен) призоваха другите клубове от Бундеслигата да организират повече пътувания в чужбина и да се възползват от интернационализацията.

„Това не е самостоятелно усилие на един клуб, а по-скоро е нещо, което всички трябва да направим заедно и Бундеслигата също трябва ясно да се включи“, коментира президентът на Байерн Херберт Хайнер преди приятелския мач срещу Астън Вила в Хонг Конг по-късно днес.

President Herbert Hainer criticizes Bundesliga clubs for failing to promote the league abroad: "Internationalization is not something a single club can achieve on its own. It's something we all have to work on together as a Bundesliga, and the league itself needs to play a much… pic.twitter.com/1NYfqhTq2q — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 7, 2026

В момента мюнхенския гранд е на предсезонно лятно турне, което включваше и спирка в Южна Корея. „Нуждаем се от много по-активна подкрепа от цялата Бундеслига, не само от един или два клуба, а от цялата лига“, добави Хайнер.

Някои хора може да смятат „интернационализацията просто за бонус“, каза Рувен Каспер, който се присъедини към клуба през януари като ръководител на маркетинга и продажбите.

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„Но от наша гледна точка е дълг на всеки да излезе пред света. Нашите колеги трябва да осъзнаят, че не само ние, заедно с още един или двама клуба, управляваме целия този кораб на интернационализация“, заяви още Каспер, „но и те трябва да осъзнаят, че е задължително да излизат чужбина. А това определено не се случва достатъчно.“

Байерн очаква настоящото лятно турне да бъде голям успех. Ентусиазмът на феновете е висок и „поставихме и рекорд за продажби на стоки за всички времена“, разкри Каспер.

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