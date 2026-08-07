Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн призова другите клубове в Бундеслигата да организират повече турнета в чужбина

Байерн призова другите клубове в Бундеслигата да организират повече турнета в чужбина

  • 7 авг 2026 | 13:50
  • 1290
  • 0
Байерн призова другите клубове в Бундеслигата да организират повече турнета в чужбина

Представители на Байерн (Мюнхен) призоваха другите клубове от Бундеслигата да организират повече пътувания в чужбина и да се възползват от интернационализацията.

„Това не е самостоятелно усилие на един клуб, а по-скоро е нещо, което всички трябва да направим заедно и Бундеслигата също трябва ясно да се включи“, коментира президентът на Байерн Херберт Хайнер преди приятелския мач срещу Астън Вила в Хонг Конг по-късно днес.

В момента мюнхенския гранд е на предсезонно лятно турне, което включваше и спирка в Южна Корея. „Нуждаем се от много по-активна подкрепа от цялата Бундеслига, не само от един или два клуба, а от цялата лига“, добави Хайнер.

Някои хора може да смятат „интернационализацията просто за бонус“, каза Рувен Каспер, който се присъедини към клуба през януари като ръководител на маркетинга и продажбите.

Компани: Контролата с Астън Вила ще е много полезна за Байерн, целта за новия сезон е Шампионската лига
Компани: Контролата с Астън Вила ще е много полезна за Байерн, целта за новия сезон е Шампионската лига

„Но от наша гледна точка е дълг на всеки да излезе пред света. Нашите колеги трябва да осъзнаят, че не само ние, заедно с още един или двама клуба, управляваме целия този кораб на интернационализация“, заяви още Каспер, „но и те трябва да осъзнаят, че е задължително да излизат чужбина. А това определено не се случва достатъчно.“

Байерн очаква настоящото лятно турне да бъде голям успех. Ентусиазмът на феновете е висок и „поставихме и рекорд за продажби на стоки за всички времена“, разкри Каспер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8411
  • 10
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1133
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3912
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1668
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7334
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1588
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 33503
  • 67
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 19870
  • 115
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8444
  • 15
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9359
  • 16
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28412
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8411
  • 10