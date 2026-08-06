Компани: Контролата с Астън Вила ще е много полезна за Байерн, целта за новия сезон е Шампионската лига

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори на пресконференция в Хонг Конг преди утрешния приятелски мач срещу Астън Вила.

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Белгиецът не пропусна да похвали противника: “Астън Вила е топ отбор с много добър треньор. Те имат голям състав и ще изкарат много таланти. Те вече са играли повече приятелски мачове от нас, но за нас това е добро предизвикателство. Това е мач, в който ще научим много за физическата форма на нашия отбор. Ще бъде добър мач за нас”.

Kompany on tomorrow's game: "Aston Villa are a top side with a very good coach. They have a big squad and will field plenty of talent. They’ve already played more friendlies than us, but for us it’s a good challenge. It’s a match in which we’ll learn a lot about our team’s… pic.twitter.com/Rki42xCmru — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 6, 2026

След което продължи за очакванията си от новата кампания: “Трудно е да се подобрим от миналия сезон, не става въпрос само за трофеите, които спечелихме, но и за броя на головете и мачовете, които спечелихме. Възможно е, но е трудно. В момента бих казал, че целта ни е да спечелим Шампионската лига; няма съмнение в това. И през целия сезон ще казвам, че трябва да се съсредоточим върху следващия мач. За да постигнем това – да спечелим Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига – се нуждаем от целия отбор да е във форма и здрав. Трябва да се възползваме от тях и да подобрим състава. Вече го направихме, но се надяваме, че това ще ни помогне да постигнем целите си.

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Що се отнася до ситуацията с вратарите, наставникът на Байерн бе категоричен: “Ману (Нойер) ще започне утре и ще е капитан. Той е нашият номер 1, обичам да съм ясен. Но ние обичаме Йонас Урбиг. Искаме да продължи неговото усъвършенстване и развитие. Той игра във финал за купата срещу Щутгарт и във важни мачове от Шампионската лига. Целта – и това не е изненадващо – е да му дадем игрово време. Кога и как, ще видим, сезонът ще реши”.

Kompany on the goals for this season and what to improve from last season: "It’s difficult to improve from last season, it’s not just about the trophies we’ve won, but also about the number of goals and matches we’ve won. It’s possible, but difficult. Right now, I’d say our aim… pic.twitter.com/JeHB7p41ka — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 6, 2026

За случващите се скандали в момента с президента на ФИФА Джани Инфантино, Компани отговори лаконично: “Определено имам твърдо мнение. Но откакто започна предсезонната подготовка, това не е моят фокус. Нямам време да чета вестници. Засега това не е моя грижа, но щом има много разговори и дискусии, това означава, че нещо се случва. Не искам просто да изразя мнение. Искам да проуча случая по-подробно, преди да кажа нещо".

Бившият капитан на Манчестър Сити Компани направи и любопитно сравнение между Премиър лийг и Бундеслигата: "Много от тези сравнения между лигите са ясни; трябва да се погледнат финансовите ресурси. Висшата лига разполага с най-много финансови ресурси, поради което е най-добрата лига в света. За мен бих казал, че Бундеслигата е на второ място. Защото, ако погледнете таланта: Висшата лига има най-много, защото можете да купите много талант с много пари. Но Бундеслигата има и други неща: мощна фен култура и много талантливи играчи, които се проявяват във всеки клуб. Висшата лига има предимство в момента, но Бундеслигата е втората най-добра; тя е много вълнуваща, с много добри играчи и добри отбори".

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