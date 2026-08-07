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Наполи набеляза Жезус за заместник на Лукаку

  • 7 авг 2026 | 12:59
  • 2014
  • 0
Наполи набеляза Жезус за заместник на Лукаку

Наполи е определил Габриел Жезус като потенциално попълнение за своята атака, като нападателят на Арсенал е последното име, свързвано с трансфер в Серия А.

Според „Калчомеркато“ новият треньор Масимилиано Алегри възнамерява да изгради нападението си около Расмус Хойлунд. Позицията на Ромелу Лукаку обаче е несигурна, а Лоренцо Лука не предлага достатъчно гаранции, което кара клуба да обмисля привличането на класен играч в предни позиции, като Жезус напълно отговаря на този профил.

„Кориере дело Спорт“ добавя, че интересът е реален, а бразилецът е отворен за ново предизвикателство извън Висшата лига. Арсенал оценява своя футболист на около 20 милиона евро, но от Наполи се надяват желанието на самия играч да им помогне да договорят по-добри условия.

„Калчомеркато“ съобщава, че постоянен трансфер е по-вероятен, тъй като преотстъпване би изисквало Арсенал да удължи договора на играча, който изтича през 2027 г.

Наскоро Габриел Жезус е преминал към същата агенция, която представлява и Алегри – връзка, която би могла да улесни преговорите. Именно тази връзка е причината той да бъде разглеждан и от Милан през януари.

За да се освободи място в отбора, ще е необходимо както Лукаку, който е сериозна цел на Атланта Юнайтед от МЛС, така и Лука да напуснат.

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