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  3. Лукаку получи допълнителна почивка от Наполи, докато агентът му търси нов клуб

Лукаку получи допълнителна почивка от Наполи, докато агентът му търси нов клуб

  • 5 авг 2026 | 14:46
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Лукаку получи допълнителна почивка от Наполи, докато агентът му търси нов клуб

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку днес не се е присъединил към отбора за предсезонния тренировъчен лагер, потвърдиха от клуба. 33-годишният футболист е получил два допълнителни дни почивка от “партенопеите” по предварително споразумение.

Междувременно, агентът на белгиеца работи по намирането на нов клуб за Лукаку, съобщава Фабрицио Романо. Нападателят може да се присъедини към Атланта Юнайтед преди края на лятото. Други клубове също са заинтересовани. Опитният играч премина от Челси в Наполи през август 2024 г. Той отбеляза един гол в седем мача през сезон 2025/26. Договорът му с италианския клуб е до 30 юни 2027 г.

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Снимки: Gettyimages

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