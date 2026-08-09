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Наполи отряза Фенербахче за Лукаку

  • 9 авг 2026 | 08:11
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Наполи отряза Фенербахче за Лукаку

Италианският вицешампион Наполи е отхвърлил офертата на Фенербахче за Ромелу Лукаку, съобщава журналистът Яъз Сабунчоолу. "Фенерите" са предложили 6 млн. евро за правата на 33-годишния белгиец. “Партенопеите” обаче настояват за поне 10 млн. евро, като преговорите между двата клуба продължават.

Ромелу Лукаку се очаква да напусне Неапол, където няма да разчитат на него. Той има договор за още един сезон с италианския клуб. Смяташе се, че Монако има интерес към нападателя, но "монегаските" към момента не водят преговори за привличането му.

Все пак има достатъчно време до края на летния трансферен прозорец, в което белгиецът да си намери отбор.

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