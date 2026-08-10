Ромелу Лукаку се разбра с Фенербахче

Трансферът на белгийския нападател Ромелу Лукаку от Наполи във Фенербахче е много близо до финализиране – твърди турският журналист Яъз Сабунджуоглу. След завръщането си от ваканция, след участието си на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, белгиецът изглежда ще смени клуба. След два сезона в Наполи и общо четири, прекарани в Серия "А", 33-годишният голаджия ще играе в турската Суперлига от следващия сезон.

Според информациите, Лукаку се е разбрал с Фенербахче, а неговият агент сега се опитва да разреши разликата между исканата от италианците цена от 10 милиона евро и предложената от турците сума, възлизаща на 6 милиона евро. Сигурно е, че 40 процента от крайната трансферна сума ще отидат при Челси, клубът, от който неаполитанците го купиха през 2024 година.

Сабунджуоглу, както и различни издания в Истанбул, пишат, че може да се стигне до сравнително бързо споразумение, тъй като Наполи отчаяно иска да свали белгиеца от ведомостта си. Причини? През миналия сезон той игра много малко поради контузии и освен това влезе в конфликт с ръководството и с треньора Антонио Конте заради решението си да се лекува в родината си.

Ромелу Лукаку допринесе значително за титлата, спечелена от Наполи през 2025 г. Той е бил шампион и с Интер Милано (2021) и Андерлехт (2010). В колекцията си има и Световно клубно първенство, спечелено с Челси през 2021 г. Той е най-добрият голмайстор в историята на белгийския национален отбор с 93 гола в 132 мача. Седем от тях са отбелязани на Световни първенства, а 6 на Европейски първенства.

Въпреки че премина през труден сезон, белязан от медицински проблеми, в който игра само 64 минути, 33-годишният футболист все пак имаше добро представяне на Мондиал 2026 с екипа на „червените дяволи“. В шестте си участия на турнира той отбеляза три гола и направи една асистенция.

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Снимки: Gettyimages