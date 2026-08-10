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Интер вдига офертата за Муса Диаби

  • 10 авг 2026 | 07:27
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Интер вдига офертата за Муса Диаби

Според „Скай Спорт Италия“ отборът на Интер е готов да отправи подобрено предложение към Ал-Итихад за крилото Муса Диаби. Твърди се, че новата оферта ще бъде на стойност над 20 милиона евро, като в сделката ще бъде включен и Кристиян Аслани. Дясното крило е смятано за идеалния наследник на Дензъл Дъмфрис, който беше продаден на Реал Мадрид това лято, след като испанският клуб активира освобождаващата му клауза.

27-годишният френски национал се присъедини към Ал-Итихад едва през 2024 г. Появиха се информации, че Байер (Леверкузен) е близо до споразумение със саудитския клуб за сума под 30 милиона евро.

Въпреки това „Скай Спорт Италия“ твърди, че Диаби се колебае относно завръщането си в Германия, тъй като е по-заинтригуван от идеята да се присъедини към Интер за едно изцяло ново предизвикателство. Проблемът за „нерадзурите“ е да удовлетворят както Ал-Итихад, така и да покрият заплатата на играча от 6 милиона евро на сезон, като се очаква той да приеме намаление на възнаграждението си, за да се завърне в европейския футбол.

Първоначалното предложение на стойност 20 милиона евро плюс албанския национал Аслани беше отхвърлено. Сега обаче се съобщава, че Интер планира да изпрати нова и подобрена оферта в рамките на часове.

Италианският футбол не е напълно непознат за Диаби, който имаше кратък престой в Кротоне през 2018 г.

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Снимки: Gettyimages

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