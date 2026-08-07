Халф на Интер отхвърли оферти от МЛС, приоритетът му е друг

Халфът на Интер Пьотър Жиелински можеше да стане поредният поляк, който да заиграе в Мейджър Лийг Сокър. Засега обаче това не се очертава да се случи. Според информация на журналиста Екрем Конур той е получил предложения за трансфер от два клуба от американското първенство – Ню Йорк Сити и Сиатъл Саундърс. Полякът обаче е отхвърлил и двете оферти без особено да се замисля.

С това той ясно е показал, че иска да продължи кариерата си в европейския футбол на най-високо ниво, което и самият той наскоро подчерта в интервюта за италианската преса.

32-годишният полузащитник продължава да дава приоритет на спортния проект, представен му от настоящия му клуб – Интер. В същото време обаче „нерадзурите“ търсят играч, който да засили конкуренцията в средата на терена.

Договорът на Жиелински е до 2028 година, което означава, че финансовите условия ще имат решаващо влияние върху евентуалното решение на Интер да го продаде.

Както е известно, в миналото полският национал е отхвърлял и оферти от клубове от Саудитската професионална лига. Това показва неговата последователност в действията. Разбира се, не е изключено някоя от тези дестинации да се върне в сферата на интересите му на по-късен етап от кариерата. Подобен е случаят с Роберт Левандовски, който това лято стана футболист на Чикаго Файър. Засега обаче Жиелински е изцяло концентриран върху играта си за Интер.

Жиелински премина в Интер през 2024 г., слагайки край на дългогодишния си престой в Наполи. През сезон 2025/26 полякът записа общо 49 мача във всички турнири, в които отбеляза 7 гола и направи 3 асистенции. Той триумфира както в Серия А, така и в Купата на Италия.

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