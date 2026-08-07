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  3. Киву: Интер е недовършен пъзел, но сме спокойни

Киву: Интер е недовършен пъзел, но сме спокойни

  • 7 авг 2026 | 15:07
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С три проверки зад гърба си още само две оставащи преди старта на сезона наставникът на Интер Кристиан Киву отчита, че тимът му логично не е напълно готов, но пък спазва програмата си. Шампионът на Серия “А” вече срещна Карлсруе (2:1), Манчестър Сити (1:1, 3:1 след дузпи) и съгражданите Милан (1:1). Утре (събота) предстои сблъсък с Ювентус в Австралия, а седмица по-късно дуел с Бетис (15 август). Отборът започва в Калчото с мач срещу Монца на 22 август.

„Балансът на работата, извършена досега в предсезонната подготовка? Липсва още някой елемент, липсва още някоя седмица, за да се представим на първия мач от шампионата в най-добрата възможна версия. Най-важното досега е, че имахме малко проблеми от физическа гледна точка – в момента това е най-стимулиращото и сме щастливи за това“, започна Киву.

„Съперниците за Скудетото? Още не съм правил сметката: винаги са същите, които искат да създадат трудности на действащите шампиони на Италия. Ние сме тези, които трябва да бъдат победени. Утрешният мач е приятелски, среща, която служи на подготовката. Искаме да видим добро ниво на кондиция, някои принципи, въпреки че краката ни все ще не са блестящи и не работят на пълен режим. Всички сме концентрирани върху подготовката“, добави треньорът.

После Киву говори и за трансферите на Интер: „На трансферния пазар сме спокойни от самото начало, осъзнаваме стойността на състава. Имаме нужда да вдигнем нивото. Нуждаем се от играчи, които знаят как да се впишат във вече сплотен колектив, който е постигнал велики неща. Ще направим всичко възможно, за да завършим пъзела, който в момента още не е пълен. Не сме си поставили срок и знаем, че е нужно търпение. Бяхме решили от кои точно футболисти искаме, но имаше различни ситуации, заради които трансферите не се осъществиха. Работим, за да намерим тези, които ще ни дадат по-високо ниво и също опит, като оставяме спортните ни директори да си вършат работата.“

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