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  3. Интер отказа 40 млн. евро от Брентфорд

Интер отказа 40 млн. евро от Брентфорд

  • 5 авг 2026 | 12:17
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Интер отказа 40 млн. евро от Брентфорд

Интер е отклонил оферта на Брентфорд от 40 млн. евро за сръбския талант Александър Станкович, пише вестник "Гадзета дело Спорт". Самият футболист също е бил против евентуален трансфер в клуба от Премиър лийг.

21-годишния Станкович, който е син на Деян Станкович, тъкмо се завърна при “нерадзурите” след престой в Брюж, като в случая миланският тим се възполза от опцията да си го откупи обратно.

Наставникът на Интер Кристиан Киву подготвя халфа за ролята на заместник на Чалханоолу, когато турчинът отсъства поради контузия или тактическо решение.

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