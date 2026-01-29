Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Интер продължава да напира за Перишич и Диаби въпреки упоритостта на техните клубове

Интер продължава да напира за Перишич и Диаби въпреки упоритостта на техните клубове

  • 29 яну 2026 | 19:28
  • 349
  • 0

От Интер продължават преговорите за привличането на крилата Иван Перишич и Муса Диаби, съответно от ПСВ Айндховен и Ал-Итихад, съобщават трансферните експерти в Италия.

Предвид отпадането на нидерландския първенец от Шампионската лига, „нерадзурите“ са уверени, че ще успеят да постигнат сделка с него. Самият Перишич вече се е споразумял за свое завръщане в Интер, като се надява от ПСВ също да дадат съгласието си, въпреки че оттам отхвърлиха първата оферта за него.

Подобна е и ситуацията с Диаби, който не само, че е предпочел офертата на миланския гранд пред такива от Премиър лийг, но също така е приел да намали годишната си заплата, която в момента е в размер на 12 млн. евро. От саудитския шампион обаче все още не са се договорили с Интер, който предлага наем с опция за закупуване на стойност 35 млн. евро. В Ал-Итихад първо искат да намерят заместник на французина, а също така предпочитат сделката да е оформена като продажба вместо преотстъпване.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

  • 29 яну 2026 | 13:31
  • 3929
  • 1
Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

  • 29 яну 2026 | 12:29
  • 2723
  • 0
Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

  • 29 яну 2026 | 12:05
  • 1729
  • 1
Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

  • 29 яну 2026 | 11:53
  • 5928
  • 3
Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

  • 29 яну 2026 | 11:42
  • 4560
  • 0
Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

  • 29 яну 2026 | 11:21
  • 3416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 19942
  • 31
Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 36441
  • 86
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 20521
  • 13
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 15887
  • 8
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 33383
  • 27
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 27266
  • 15