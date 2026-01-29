Интер продължава да напира за Перишич и Диаби въпреки упоритостта на техните клубове

От Интер продължават преговорите за привличането на крилата Иван Перишич и Муса Диаби, съответно от ПСВ Айндховен и Ал-Итихад, съобщават трансферните експерти в Италия.

Предвид отпадането на нидерландския първенец от Шампионската лига, „нерадзурите“ са уверени, че ще успеят да постигнат сделка с него. Самият Перишич вече се е споразумял за свое завръщане в Интер, като се надява от ПСВ също да дадат съгласието си, въпреки че оттам отхвърлиха първата оферта за него.

🚨⚠️ After meeting this afternoon, PSV Eindhoven make clear they want to keep Ivan Perisić at the club.



Inter remain in contact to try again after opening bid rejected by PSV but no green light from Dutch club so far. pic.twitter.com/ASR8UAFVaV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026

Подобна е и ситуацията с Диаби, който не само, че е предпочел офертата на миланския гранд пред такива от Премиър лийг, но също така е приел да намали годишната си заплата, която в момента е в размер на 12 млн. евро. От саудитския шампион обаче все още не са се договорили с Интер, който предлага наем с опция за закупуване на стойност 35 млн. евро. В Ал-Итихад първо искат да намерят заместник на французина, а също така предпочитат сделката да е оформена като продажба вместо преотстъпване.

🚨⚫️🔵 Inter agreed personal terms with Moussa Diaby as the potential signing has also been approved by Cristian Chivu.



Deal now depends on Al Ittihad green light.



It’d be a loan move with €35m buy option clause, as reported.



🎥 https://t.co/GqrkjCN0ls pic.twitter.com/zy1OGpWqFH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026