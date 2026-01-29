Интер продължава да напира за Перишич и Диаби въпреки упоритостта на техните клубове

От Интер продължават преговорите за привличането на крилата Иван Перишич и Муса Диаби, съответно от ПСВ Айндховен и Ал-Итихад, съобщават трансферните експерти в Италия.
Предвид отпадането на нидерландския първенец от Шампионската лига, „нерадзурите“ са уверени, че ще успеят да постигнат сделка с него. Самият Перишич вече се е споразумял за свое завръщане в Интер, като се надява от ПСВ също да дадат съгласието си, въпреки че оттам отхвърлиха първата оферта за него.
Подобна е и ситуацията с Диаби, който не само, че е предпочел офертата на миланския гранд пред такива от Премиър лийг, но също така е приел да намали годишната си заплата, която в момента е в размер на 12 млн. евро. От саудитския шампион обаче все още не са се договорили с Интер, който предлага наем с опция за закупуване на стойност 35 млн. евро. В Ал-Итихад първо искат да намерят заместник на французина, а също така предпочитат сделката да е оформена като продажба вместо преотстъпване.