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  3. Киву: Все още не сме готови, Ювентус ще има думата през този сезон

Киву: Все още не сме готови, Ювентус ще има думата през този сезон

  • 8 авг 2026 | 18:23
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Наставникът на Интер Кристиан Киву призна, че тимът му все още не е готов за началото на новия сезон въпреки днешната победа с 2:1 в контролата с Ювентус. Той също така се изказа ласкаво за “Старата госпожа”.

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“Винаги можем и по-добре, но при този състав днес завършихме мача по възможно най-добрия начин: без контузии и с добро представяне. На вратата не говоря за йерархия, няма титуляри или резерви. Всички ще имат възможността да допринесат за нашата кауза. Въобще не ми хареса второто полувреме, като им предоставихме терена и притежанието на топката. Ювентус е добър тим и е добре трениран. Подготвителните мачове не са от голямо значение. Това е силен тим, който определено ще има думата през този сезон. Все още не сме готови, като ни липсва свежест в краката. Трябват ни още няколко седмици и тренировки, за да намерим нашата издържливост.

За шампионатния мач с Монца тепърва ще преценя състоянието на Джон Стоунс и тези, които се завърнаха от Световното първенство. Дали ще налагам Анди Диуф на десния фланг? От мача срещу Карлсруе до днес виждам подобрения при него, така че съм доволен. Младите играчи? Моята работа е да ги тренирам и да им давам увереност и възможност да изразяват качествата си в максимална степен. Няма нужда да промотирам никого, като те показаха своите качества. Интересно ми е как реагират на грешките и как се държат на терена, когато срещат определен тип играчи”, коментира Киву след днешния двубой.

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Снимки: Gettyimages

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