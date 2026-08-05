Киву: В момента резултатите ни не ни вълнуват, важното е подобряваме кондицията си

Треньорът на Интер Кристиан Киву подчерта, че отборът му не се вълнува от резултатите в контролите си след днешното реми 1:1 с градския съперник Милан. Той увери, че вместо това “нерадзурите” използват предсезонната си подготовка, за да подобрят своето физическо състояние.

Интер отново не успя да надвие Милан, българин игра в дербито в Пърт

“Виждам подобрение, момчетата влагат много усилия и работим усърдно през последните няколко дни. В момента резултатите на мачовете ни не са от голямо значение за нас. Вместо това искаме да вършим добра работа и най-вече да подобряваме кондицията си. Бих казал, че някои футболисти получиха добро игрово време и сме доволни от показаното от тях качество, въпреки че не са в топ форма и краката им все още не са готови. Може би в началото на мача малко ни беше трудно да заемаме пространства. Направихме няколко грешки в повече при дриблите и излизането от наказателното поле. Бяхме малко прибързани в действията си, но нашите съперници също бяха умели и ни подложиха под някакво напрежение. С напредването на времето ние се подобрихме и намерихме повече начини да се измъкваме, така че бих казал, че играхме доста добре. В момента приоритети са ни интегритетът на играчите, тяхното здраве, физическото им подобрение, приемането на принципите, които се опитваме да им предадем и добавянето на нещо към това, което тимът е показал, че може да прави през годините”, коментира Киву след двубоя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago