Монако се включва в надпреварата за Ромелу Лукаку

Монако проявява интерес към нападателя на Наполи Ромелу Лукаку, съобщава италианското издание „Гадзета дело Спорт“. Твърди се, че сред кандидатите за подписа на белгиеца са още тимът от Мейджър Лийг Сокър Атланта Юнайтед и турският клуб Трабзонспор, но самият играч предпочита да продължи кариерата си в Европа.

С оглед на потенциалната раздяла с Фоларин Балогун в близко бъдеще, от ръководството на Монако са определили бившия нападател на Евертън като една от основните си трансферни цели. Сделка на стойност около 10 милиона евро би могла да бъде значително улеснена от изключително обтегнатите отношения между Лукаку и ръководството на неговия клуб.

Въпреки че премина през труден сезон, белязан от контузии, в който изигра едва 64 минути (разпределени в седем мача), 33-годишният футболист все пак се представи по-положително на Световното първенство с екипа на „червените дяволи“. В шестте си участия на турнира той отбеляза три гола и направи една асистенция.

🚨🚨 L'AS MONACO SUR LE DOSSIER ROMELU LUKAKU 🇧🇪 ! ❤️🤍



La direction monégasque est venue aux renseignements pour le joueur belge.



Estimé à 10 M€, son profil intéresse grandement le club de la Principauté, qui anticipe un potentiel départ de Folarin Balogun.



(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/z49pWHtJHx — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 7, 2026

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