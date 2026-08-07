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Монако се включва в надпреварата за Ромелу Лукаку

  • 7 авг 2026 | 13:04
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Монако се включва в надпреварата за Ромелу Лукаку

Монако проявява интерес към нападателя на Наполи Ромелу Лукаку, съобщава италианското издание „Гадзета дело Спорт“. Твърди се, че сред кандидатите за подписа на белгиеца са още тимът от Мейджър Лийг Сокър Атланта Юнайтед и турският клуб Трабзонспор, но самият играч предпочита да продължи кариерата си в Европа.

С оглед на потенциалната раздяла с Фоларин Балогун в близко бъдеще, от ръководството на Монако са определили бившия нападател на Евертън като една от основните си трансферни цели. Сделка на стойност около 10 милиона евро би могла да бъде значително улеснена от изключително обтегнатите отношения между Лукаку и ръководството на неговия клуб.

Въпреки че премина през труден сезон, белязан от контузии, в който изигра едва 64 минути (разпределени в седем мача), 33-годишният футболист все пак се представи по-положително на Световното първенство с екипа на „червените дяволи“. В шестте си участия на турнира той отбеляза три гола и направи една асистенция.

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