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Талиска и Грийнууд донесоха солиден аванс на Фенербахче срещу Щурм

  • 5 авг 2026 | 23:05
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Талиска и Грийнууд донесоха солиден аванс на Фенербахче срещу Щурм

Турският гранд Фенербахче постигна чиста и убедителна победа с 2:0 срещу австрийския Щурм Грац в първи двубой от третия квалификационен кръг на УЕФА Шампионска лига. Срещата се изигра на стадион „Шюкрю Сараджоглу“ в Истанбул под ръководството на английския съдия Крис Кавана. Домакините решиха всичко още преди почивката благодарение на головете на Андерсон Талиска (9') и Мейсън Гринууд (45').

Турците наложиха натиск от самото начало и откриха резултата още в 9-ата минута. Керем Актюркоглу напредна по левия фланг и пусна прецизен пас към Андерсон Талиска, който получи топката на границата на наказателното поле, обърна се бързо и със силен изстрел не остави никакви шансове на вратаря за 1:0.

Вторият гол дойде в последната 45-а минута на първата част, когато Фенербахче удвои преднината си. Марко Асенсио изпълни заучено корнер с късо подаване към Мейсън Гринууд; англичанинът получи топката точно на ъгъла на наказателното поле, освободи си пространство и с мощен изстрел с левия крак заби топката неспасяемо в близкия ъгъл за 2:0.

През второто полувреме темпото се запази, като Фенербахче пропусна златен шанс за трети гол в 60-ата минута. Милан Шкриняр прати дълъг извеждащ пас зад гърба на отбраната към Керем Актюркоглу, който излезе очи в очи срещу противниковия страж Худяков, но вратарят спаси. При последвалата моментална добавка Андерсон Талиска стреля мощно, но руският вратар на Щурм Грац показа нов отличен рефлекс и отново изби.

Чистият резултат 2:0 дава огромно стратегическо предимство и спокойствие за състава на Исмаил Картал преди пътуването за Австрия. Решителният втори сблъсък, който ще определи пътника към плейофната фаза за влизане в групите на Шампионската лига, ще се изиграе следващата седмица.

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