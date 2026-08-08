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Национал от РБ Лайпциг се контузи и е под въпрос за началото на сезона

  • 8 авг 2026 | 20:52
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Национал от РБ Лайпциг се контузи и е под въпрос за началото на сезона

Халфът на РБ Лайпциг Асан Уедраого е получил контузия в дясното рамо и ще отсъства от игра няколко седмици, съобщиха от клуба от Бундеслигата в събота. Това означава, че е твърде възможно той да не бъде на линия за началото на сезона.

Германският национал е получил контузията време на предсезонния тренировъчен лагер на отбора в Австрия. "След обстоен преглед и внимателно разглеждане на резултатите, взето е решение контузията да се лекува консервативно", съобщиха от клуба.

Уедраого беше част от състава на Германия за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада това лято. Той беше повикан, след като Ленарт Карл от Байерн (Мюнхен) получи контузия, но не записа мач за Бундестима на Мондиала.

РБ Лайпциг днес отстъпи на Лийдс с 0:2 в приятелски мач, а след седмица ще играе също контрола срещу шампиона Байерн (Мюнхен) на 15 август. Първият официален двубой за сезона е за Купата на Германия срещу Айнтрахт (Трир) на 22 август.

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Първата среща на РБ Лайпциг от Бундеслигата е на 29 август срещу Борусия (Мьонхенгладбах).

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