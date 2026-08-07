Антонио Нуса сложи край на спекулациите за бъдещето си в РБ Лайпциг

Нападателят на РБ Лайпциг, Антонио Нуса, категорично заяви, че няма намерение да напуска настоящия си клуб, въпреки засиления интерес от страна на Рома, Арсенал и други европейски грандове към него.

„Медиите могат да пишат каквото си искат... Никога не съм искал да напусна клуба. Върнах се от почивка и съм изцяло фокусиран върху Лайпциг“, заяви норвежкият национал, цитиран от „Скай Спорт“.

21-годишният футболист се присъедини към германския тим през август 2024 г., като подписа договор до 30 юни 2029 г. През сезон 2025/26 Нуса взе участие в 35 мача, в които отбеляза пет гола и направи три асистенции. Той също така се разписа веднъж в шест срещи по време на Световното първенство през 2026 г.

Според специализирания портал „Трансфермаркт“ пазарната стойност на играча възлиза на 32 милиона евро.

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