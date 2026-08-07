Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Антонио Нуса сложи край на спекулациите за бъдещето си в РБ Лайпциг

Антонио Нуса сложи край на спекулациите за бъдещето си в РБ Лайпциг

  • 7 авг 2026 | 03:35
  • 2378
  • 0
Антонио Нуса сложи край на спекулациите за бъдещето си в РБ Лайпциг

Нападателят на РБ Лайпциг, Антонио Нуса, категорично заяви, че няма намерение да напуска настоящия си клуб, въпреки засиления интерес от страна на Рома, Арсенал и други европейски грандове към него.

„Медиите могат да пишат каквото си искат... Никога не съм искал да напусна клуба. Върнах се от почивка и съм изцяло фокусиран върху Лайпциг“, заяви норвежкият национал, цитиран от „Скай Спорт“.

21-годишният футболист се присъедини към германския тим през август 2024 г., като подписа договор до 30 юни 2029 г. През сезон 2025/26 Нуса взе участие в 35 мача, в които отбеляза пет гола и направи три асистенции. Той също така се разписа веднъж в шест срещи по време на Световното първенство през 2026 г.

Според специализирания портал „Трансфермаркт“ пазарната стойност на играча възлиза на 32 милиона евро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8197
  • 9
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1121
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3857
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1640
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7278
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1578
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 25113
  • 53
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 18730
  • 112
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7928
  • 12
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8806
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28161
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8197
  • 9