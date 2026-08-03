Шеф в РБ Лайпциг скочи на Фабрицио Романо заради трансфера на Диоманде в Реал

Изпълнителният директор на РБ Лайпциг Марсел Шефер бе доста остър към трансферния експерт Фабрицио Романо.

Стана ясно защо се бави трансферът на Диоманде в Реал Мадрид

Става дума за това, че италианецът, който е считан от мнозина фенове на футбола за най-достоверния източник на информация относно трансфери, обяви още през миналата седмица, че германците и Реал Мадрид са се разбрали за преминаването на крилото Ян Диоманде в “лос бланкос”. До този момент обаче такова разбирателство няма и африканецът все още е футболист на “биковете”.

“Ясно е, че някои така наречени трансферни експерти съобщиха преди няколко дни, че сделката е сключена или ѝ дадоха ‘‘here we go’’. Това просто не е така. Все още не сме на този етап”, заяви Шефер по повод котдивоарския национал.

🔴 “It’s clear that some so-called transfer experts reported a few days ago that the deal was done or gave it the ‘here we go.’ That’s simply not the case. We’re not at that stage yet.”



🗣️ RB Leipzig managing director Marcel Schäfer speaking to Sky Germany on the deal with Real… pic.twitter.com/VpvrDwX2cq — Philipp Hinze (@philipphinze24) August 3, 2026

Шефът в Лайпциг даде и мнението си за информациите, че спорове пред ФИФА между мениджъри на Диоманде бавят трансфера: “От моя гледна точка, това е категорично „не“. Не съм запознат с това. Имаше смяна на агентите. Нашата точка за контакт сега е “Рок Нейшън” (б.ред. - една от мениджърските компании) - това е нещо, което Ян ни каза много ясно. Не мисля, че трансферът ще се провали заради това, ако изобщо се стигне до трансфер”.

🔴🗣️ Asked by Sky Germany whether the agent dispute could cause the Diomande transfer to fall through, RB Leipzig managing director Marcel Schäfer said:



„From my perspective, it’s a clear no. I’m not aware of that. There has been a change of agents. Our point of contact is now… pic.twitter.com/DU0l1rBcSl — Philipp Hinze (@philipphinze24) August 3, 2026

Любопитно е също, че засега неосъщественото преминава на Диоманде в Реал Мадрид скара именно Фабрицио Романо и един от водещите германски спортни журналисти - Флориан Плетенберг. Двамата си разменяха туитове с нападки преди няколко дни. Всичко започна от там, че немецът обяви, че все още няма никаква договорка за футболиста и че Романо умишлено публикува все още непотвърдени неща, само и само с цел да е първи. Италианецът му отговори бурно и така се стигна до серия от разменени нападки.

Стигна се дори дотам Плетенберг да пише на Романо, че е италианецът е бил “идол за много журналисти, но вече не”. Романо пък му отговори, че може да покаже лични съобщения от германеца, в които го е молил за съвети как да увеличи последователите си в социалните мрежи. Накрая все пак всичко приключи с извинително видео на италианеца към Плетенберг.

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