Сержи Роберто смени Серия "А" с МЛС

От Лос Анджелис Галакси официално обявиха привличането на халфа Сержи Роберто, който подписа с клуба от Мейджър Лийг Сокър договор за 2+1 години.

Бившият испански национал пристига като свободен агент, след като контрактът му с Комо изтече и не беше подновен. В тима от Серия "А" 34-годишният поливалентен играч, който умее да действа и като десен бек, прекара два сезона, в които записа общо 37 мача с 1 гол и 1 асистенция. Eдинственият друг клуб в кариерата на Роберто е Барселона, като юношата на каталунците има 343 мача за първия им състав, с който спечели цели 25 трофея.

Sergi Roberto is a G.



We have signed midfielder @SergiRoberto10 as a free agent through June 30, 2028, with an option for the 2028-2029 season.



📰: https://t.co/5GNT9pHFDM pic.twitter.com/hNvqnAABex — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 8, 2026

От Галакси приветстваха своето ново звездно попълнение. “Сержи носи комбинация от лидерство, технически качества, тактически интелект и шампионски опит, какъвто малко играчи имат. Той е бил ключова фигура в някои от най-великите състави на неговото поколение и знае не само какво е нужно, за да печелиш, но и какво е да бъдеш част от шампионски отбор. Характерът на Сержи, позиционната му гъвкавост и лидерството му ще бъдат безценни, като сме развълнувани да приветстваме него и семейството му в ЛА Галакси”, заяви генералният мениджър Уил Кунц пред клубния сайт.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages