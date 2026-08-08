Сержи Роберто смени Серия "А" с МЛС

От Лос Анджелис Галакси официално обявиха привличането на халфа Сержи Роберто, който подписа с клуба от Мейджър Лийг Сокър договор за 2+1 години.
Бившият испански национал пристига като свободен агент, след като контрактът му с Комо изтече и не беше подновен. В тима от Серия "А" 34-годишният поливалентен играч, който умее да действа и като десен бек, прекара два сезона, в които записа общо 37 мача с 1 гол и 1 асистенция. Eдинственият друг клуб в кариерата на Роберто е Барселона, като юношата на каталунците има 343 мача за първия им състав, с който спечели цели 25 трофея.
От Галакси приветстваха своето ново звездно попълнение. “Сержи носи комбинация от лидерство, технически качества, тактически интелект и шампионски опит, какъвто малко играчи имат. Той е бил ключова фигура в някои от най-великите състави на неговото поколение и знае не само какво е нужно, за да печелиш, но и какво е да бъдеш част от шампионски отбор. Характерът на Сержи, позиционната му гъвкавост и лидерството му ще бъдат безценни, като сме развълнувани да приветстваме него и семейството му в ЛА Галакси”, заяви генералният мениджър Уил Кунц пред клубния сайт.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages