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  3. Алонсо: Това беше страхотен мач с едно завършено представяне от всички

Алонсо: Това беше страхотен мач с едно завършено представяне от всички

  • 8 авг 2026 | 21:16
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Мениджърът на Челси Чаби Алонсо изрази голямото си задоволство от представянето на всички свои футболисти при убедителната победа с 3:0 в контролата с Милан.

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“Това беше страхотен мач, едно завършено представяне от всички играчи. Знаем, че се адаптираме към много обстоятелства по време на турнето, но това беше завършено представяне на чудесен стадион с прекрасен терен. Дали ще налагам схема с трима в защита? Най-важни са отборното представяне, енергията и принципите. Днес всичко мина добре. Играчите се справиха добре и бяха синхронизирани, като направихме някои страхотни възможности. Това е позитивно нещо, но трябва да продължим да израстваме. Ще бъде вълнуващо да продължаваме така. Много играчи получиха малко минути? Такава беше идеята за този уикенд: да съчетаем днешния мач с утрешния срещу Джохор ДТ, за да може всички да получат много игрово време. Имаме план, който да следваме, като още вчера решихме за утрешния стартов състав”, заяви Алонсо след днешната победа.

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Снимки: Gettyimages

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