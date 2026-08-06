РБ Лайпциг не губи време да замести Диоманде и уреди един от големите таланти в Бундеслигата

РБ Лайпциг очевидно няма да губи време в търсене на заместници на младата си звезда Ян Диоманде, който е напът да премине в Реал Мадрид за рекордна фиксирана сума от порядъка на близо 125 млн. евро, която с бонусите може да достигне до 140 млн.
Диоманде става най-скъпата покупка в историята на Реал
Така “биковете” вече направиха ход и уредиха един от най-големите таланти в Бундеслигата - нападателят на Хофенхайм Фисник Аслани. 23-годишният косовски национал впечатли през миналия сезон със своите 11 гола и 10 асистенции за тима от Зинсхайм в 35 мача във всички турнири.
Според информацията на Sky Germany, Аслани ще премине в РБ Лайпциг за сума от около 25 млн. евро. Освен това клубът му Хофенхайм си е осигурил и 10% от бъдеща продажба на играча.
Очаква се талантът да подпише с РБ Лайпциг дългосрочно до 2031 г. Медицинските му прегледи са насрочени за днес в Австрия. Аслани може да играе на няколко позиции - като нападател, но също така и като ляво крило, офанзивен халф или фалшива деветка.
Очаква се РБ Лайпциг да реинвестира още от огромната сума, която ще получи от Реал Мадрид, като ще иска да се подсили и с други играчи в атака.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago