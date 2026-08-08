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България е балкански шампион по волейбол до 17 години!

  • 8 авг 2026 | 22:25
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България е балкански шампион по волейбол до 17 години!

България отново е шампион на Балканите! Националният ни отбор за мъже под 17 години спечели изключително инфарктен финал с 3:2 срещу Турция. Двубоят беше безспорно между двата най-добри отбора на турнира в Албания. Те не допуснаха да им бъде взет гейм, освен когато не се срещаха. В груповата фаза Турция ни победи с 3:2, а ние взехме най-сладкия възможен реванш.

Воденият от Иван Станев тим спечели първия и третия гейм във финала. За турците остана утехата, че в четвъртата част реално не им бяхме равностойни. Но в тайбрека ситуацията беше коренно различна. Поведохме с 3:0, после с 5:2 и стигнахме до 9:4. Всичко в играта ни вървеше по възможно най-добрия начин. Затворихме мача за титлата с 15:7.

СНИМКА: bvf.bg

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