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РБ Лайпциг си върна норвежкия национален вратар

  • 4 авг 2026 | 14:47
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РБ Лайпциг си върна норвежкия национален вратар

РБ Лайпциг подписа с норвежкия национален вратар Йорян Ниланд. Скандинавският страж се завръща в германския клуб със свободен трансфер от Севиля.

Опитният 35-годишен Ниланд ще остане в клуба до 2028 година, като това ще бъде вторият му престой в Лайпциг. Преди това той беше част от отбора през сезон 2022/2023 и участва в 3 официални мача.

„Успяхме да подпишем с много опитен вратар в лицето на Йорян, с когото вече сме запознати както като футболист, така и като човек. Още по време на първия си престой при нас доказа, че е истински отборен играч, освен че е надежден, професионалист и готов да поеме отговорност“, коментира управляващият директор по спорта в клуба Марсел Шефер.

Нюланд привлече вниманието по време на Световното първенство това лято с ключови спасявания за Норвегия, особено при победата на осминафиналите над Бразилия. Норвежкият тим стигна до четвъртфиналите, където беше елиминиран от Англия след загуба с 1:2 след продължения.

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Очаква се той да бъде резерва в РБ Лайпциг, тъй като белгиецът Мартен Вандервоорт ще бъде титулярен вратар за предстоящия сезон. Опитният Петер Гулачи, който прекара много години при "биковете", пък премина във Виляреал.

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