Спалети: Интер показаха, че са по-сплотен отбор от нас

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети призна, че отборът на Интер е заслужил победата си с 2:1 в днешната контрола помежду им. Той също така коментира новите попълнения в атака Керим Алайбегович и Рандал Коло Муани и защити вратаря Микеле Ди Грегорио за втория гол в приятелската среща.

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“През първото полувреме Интер показаха, че са по-сплотен отбор от нас. Това е процес, през който просто трябва да преминем и да предприемем стъпки напред. Имаме защитници, които знаят как да вършат своята работа. Проблемът е, че, когато притежаваме топката, трябва да се справяме по-добре при изграждането на играта. Необходимо е да го правим по-добре, отколкото в този мач. През първата част въобще не можехме да докоснем съперника, когато пресирахме и бяхме малко колебливи в халфовата линия, така че Интер се справиха по-добре от нас.

🗣️ Luciano Spalletti on the defense



“We have defenders who know how to do their job. The problem is that when we have the ball, we need to do better in the build-up because we need to organise it better than we did in this match.” @SkySport #Juventus pic.twitter.com/u3NoUwayMj — JuveFC (@juvefcdotcom) August 8, 2026

Внимателно оцених Алайбегович и Коло Муани преди тяхното привличане, тъй като първо исках да ги прегледам добре. Алайбегович беше следен от Фредерик Масара още преди това, така че това беше окуражаващо. И двамата трябва да навлязат в игрови ритъм, тъй като са с нас от три дни. Така че може би прибързах с това, че ги пуснах за цяло полувреме днес. Това са силни играчи на високо ниво и затова трябва да се опитаме да разберем как да намерим правилния баланс и да станем един отбор.

🗣️ Luciano Spalletti on Kolo Muani and Alajbegovic



“I rate them highly. Before signing them, I watched them closely. Alajbegovic had already been monitored by Massara, and these are things that give us confidence.



They need to get up to full fitness. They only arrived three… pic.twitter.com/BVD5NF68Uy — JuveFC (@juvefcdotcom) August 8, 2026

Струва ми се, че Ди Грегорио се справи добре с две-три спасявания на доста трудни удари от извън наказателното поле. Може би вторият гол можеше да бъде спасен, но такива неща могат да се случат, особено като се има предвид, че изстрелът беше отблизо. Опитваме се да укрепим тима в съотвествие с нашите идеи”, коментира Спалети след днешния двубой.

🗣️ Luciano Spalletti on Di Gregorio’s performance:



“I thought Di Gre did well, making two or three saves from very difficult long-range shots. Perhaps he could have done better on the second goal and saved it, but these things can happen, especially because the shot came from… pic.twitter.com/Z4riXp5Q4M — JuveFC (@juvefcdotcom) August 8, 2026

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Снимки: Gettyimages