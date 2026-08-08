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Спалети: Интер показаха, че са по-сплотен отбор от нас

  • 8 авг 2026 | 20:34
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Наставникът на Ювентус Лучано Спалети призна, че отборът на Интер е заслужил победата си с 2:1 в днешната контрола помежду им. Той също така коментира новите попълнения в атака Керим Алайбегович и Рандал Коло Муани и защити вратаря Микеле Ди Грегорио за втория гол в приятелската среща.

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“През първото полувреме Интер показаха, че са по-сплотен отбор от нас. Това е процес, през който просто трябва да преминем и да предприемем стъпки напред. Имаме защитници, които знаят как да вършат своята работа. Проблемът е, че, когато притежаваме топката, трябва да се справяме по-добре при изграждането на играта. Необходимо е да го правим по-добре, отколкото в този мач. През първата част въобще не можехме да докоснем съперника, когато пресирахме и бяхме малко колебливи в халфовата линия, така че Интер се справиха по-добре от нас.

Внимателно оцених Алайбегович и Коло Муани преди тяхното привличане, тъй като първо исках да ги прегледам добре. Алайбегович беше следен от Фредерик Масара още преди това, така че това беше окуражаващо. И двамата трябва да навлязат в игрови ритъм, тъй като са с нас от три дни. Така че може би прибързах с това, че ги пуснах за цяло полувреме днес. Това са силни играчи на високо ниво и затова трябва да се опитаме да разберем как да намерим правилния баланс и да станем един отбор.

Струва ми се, че Ди Грегорио се справи добре с две-три спасявания на доста трудни удари от извън наказателното поле. Може би вторият гол можеше да бъде спасен, но такива неща могат да се случат, особено като се има предвид, че изстрелът беше отблизо. Опитваме се да укрепим тима в съотвествие с нашите идеи”, коментира Спалети след днешния двубой.

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Снимки: Gettyimages

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