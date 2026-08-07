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Билетите за ЦСКА 1948 - Панатинайкос са в продажба

  • 7 авг 2026 | 12:27
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ЦСКА 1948 обяви, че билетите за предстоящия реванш с Панатинайкос от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите вече са в продажба. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е във вторник (11 август) от 20:30 часа.

"Червените" си тръгнаха с добър резултат от Атина - 1:1, и имат реален шанс да стигнат до плейофите за влизане в основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир.

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"Билетите за реванша с Панатинайкос вече са в продажба! След равенството в Атина предстои решаващият сблъсък за място в плейофите на Лигата на конференциите. Бъдете зад отбора в един от най-важните мачове за сезона!

Цени на билетите:

• Сектор А, блокове 10, 11, 12, 13 и 14 – 20 €

• Сектор А, блок 9 – 40 €

• ВИП ложа и ложи 3, 4 и 8 – 60 €

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Феновете на ЦСКА ще бъдат настанени в Сектор А и ще влизат през вход 25.

Привържениците на Панатинайкос ще бъдат настанени в Сектор Б, блок 26, вход 10.

Билетите могат да бъдат закупени онлайн, в партньорската мрежа на Eventim, както и в деня на мача от билетната каса на ул. "Ген. Гурко", която ще отвори в 18:00 ч.", написаха от ЦСКА 1948.

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