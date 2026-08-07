Валентин Валентинов: Ще направим всичко възможно да се поздравим с успех

Старши треньорът на ОФК Костинброд Валентин Валентинов сподели очакванията си за предстоящия първи домакински мач на тима през новия сезон. В него “сините” приемат ФК Кюстендил.

“През пролетта завършихме непобедени вкъщи. Вярвам, че и през новия сезон ще бъдем много силен домакин. Очаквам промяна в поведението на футболистите спрямо предишния мач. Ще направим всичко възможно да се поздравим с успех.”, категоричен бе Валентинов. Срещата от втория кръг на шампионата започва в 18:00 часа в събота, 8-ми август.

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