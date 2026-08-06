Емо Костадинов: Доказахме, че сме равностойни на ПАО

Спортният директор на ЦСКА 1948 Емил Костадинов смята, че тимът е показал, че може да бъде равностоен на Панатинайкос и е запазил шансовете си за продължаване в Лигата на конференциите.

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"Имахме добри шансове и да победим, но във втория мач трябва да направим така, че да успеем. Доказахме, че сме равностойни и играем добър футбол. Панатинайкос има много добри играчи и шансовете са еднакви", каза Костадинов.

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