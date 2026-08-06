Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Емо Костадинов: Доказахме, че сме равностойни на ПАО

Емо Костадинов: Доказахме, че сме равностойни на ПАО

  • 6 авг 2026 | 11:04
  • 2040
  • 5

Спортният директор на ЦСКА 1948 Емил Костадинов смята, че тимът е показал, че може да бъде равностоен на Панатинайкос и е запазил шансовете си за продължаване в Лигата на конференциите.

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците
Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

"Имахме добри шансове и да победим, но във втория мач трябва да направим така, че да успеем. Доказахме, че сме равностойни и играем добър футбол. Панатинайкос има много добри играчи и шансовете са еднакви", каза Костадинов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Казахстански футболен експерт: Кайрат има добър шанс да отстрани Левски

Казахстански футболен експерт: Кайрат има добър шанс да отстрани Левски

  • 6 авг 2026 | 10:39
  • 948
  • 4
Крумовград се похвали с играч от efbet Лига

Крумовград се похвали с играч от efbet Лига

  • 6 авг 2026 | 10:17
  • 1132
  • 0
Отбор от Саудитска Арабия изпревари Левски за нападател

Отбор от Саудитска Арабия изпревари Левски за нападател

  • 6 авг 2026 | 09:43
  • 2720
  • 2
Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК

Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК

  • 6 авг 2026 | 09:26
  • 13382
  • 20
ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

  • 6 авг 2026 | 08:00
  • 12820
  • 61
Турицов идва при ЦСКА

Турицов идва при ЦСКА

  • 6 авг 2026 | 07:40
  • 12820
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

  • 6 авг 2026 | 08:00
  • 12820
  • 61
ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

  • 6 авг 2026 | 07:20
  • 21672
  • 27
Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК

Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК

  • 6 авг 2026 | 09:26
  • 13382
  • 20
Диоманде става най-скъпата покупка в историята на Реал

Диоманде става най-скъпата покупка в историята на Реал

  • 6 авг 2026 | 10:33
  • 8746
  • 4
Меси с два гола и нов рекорд

Меси с два гола и нов рекорд

  • 6 авг 2026 | 05:49
  • 17236
  • 22
Инфантино се извини за грешките си и получи исканата подкрепа, с която да запази поста си

Инфантино се извини за грешките си и получи исканата подкрепа, с която да запази поста си

  • 6 авг 2026 | 09:25
  • 4988
  • 4